El exclusivo espacio de Ro Rooftop de Rodelú Parque Rodó se vistió de gala para recibir la 12ª edición del prestigioso certamen Miss NetUruguay, un evento que año a año consolida su lugar en la agenda de la moda y la belleza nacional. En una noche repleta de brillo, emoción y talento, se definieron las nuevas soberanas de sus dos categorías oficiales: Miss y Teen.
Un jurado de lujo y el más alto nivel estético
El certamen contó con un jurado de lujo, integrado en su mayoría por las directoras de las escuelas de modelos y estética más importantes del país, garantizando un respaldo técnico y profesional de primer nivel para cada una de las participantes. El panel de expertas estuvo conformado por:
- Cinthia Amorín
- Agustina Rodríguez
- Paola Molina
- Perla Barrera
- Mel Segredo
- Nahiara Fernández
- Silvana Migues
La espectacular imagen de las candidatas sobre la pasarela fue el resultado del impecable trabajo del equipo de estilistas, liderado por Yurema Vázquez, Gina Rodríguez y Natalia Vasco, quienes lograron resaltar la identidad y elegancia de cada joven en cada pasada.
Cuadro de Ganadoras
La competencia estuvo sumamente reñida, dejando los siguientes resultados oficiales:
Categoría Teen
- Miss Teen NetUruguay: Nicole Rodríguez 👑
- Vice: Belén González
- Primera Princesa: Nicole Cháves
- Más votada en Redes Sociales: Martina Acosta
Categoría Miss
- Miss NetUruguay: Sofía Rovira 👑
- Vice: Martina Moreira
Conducción y Grandes Premios
La velada fluyó con total dinamismo bajo la experta conducción y coordinación general de Alvaro Padin, un referente en la producción de este tipo de espectáculos.
Gracias al apoyo de destacadas marcas locales, las flamantes ganadoras se llevaron importantes obsequios y reconocimientos de Bethel Spa, Head Spa, Punto Red, Paola Santos, Sergio Quintana Make Up, Rodelú y NC Joyas, coronando así una noche inolvidable que marca el inicio de un año de grandes proyectos para las nuevas reinas.