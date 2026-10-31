El exclusivo espacio de Ro Rooftop de Rodelú Parque Rodó se vistió de gala para recibir la 12ª edición del prestigioso certamen Miss NetUruguay, un evento que año a año consolida su lugar en la agenda de la moda y la belleza nacional. En una noche repleta de brillo, emoción y talento, se definieron las nuevas soberanas de sus dos categorías oficiales: Miss y Teen.

Un jurado de lujo y el más alto nivel estético

El certamen contó con un jurado de lujo, integrado en su mayoría por las directoras de las escuelas de modelos y estética más importantes del país, garantizando un respaldo técnico y profesional de primer nivel para cada una de las participantes. El panel de expertas estuvo conformado por:

Cinthia Amorín

Agustina Rodríguez

Paola Molina

Perla Barrera

Mel Segredo

Nahiara Fernández

Silvana Migues

La espectacular imagen de las candidatas sobre la pasarela fue el resultado del impecable trabajo del equipo de estilistas, liderado por Yurema Vázquez, Gina Rodríguez y Natalia Vasco, quienes lograron resaltar la identidad y elegancia de cada joven en cada pasada.

Cuadro de Ganadoras

La competencia estuvo sumamente reñida, dejando los siguientes resultados oficiales:

Categoría Teen

Miss Teen NetUruguay: Nicole Rodríguez 👑

Nicole Rodríguez 👑 Vice: Belén González

Belén González Primera Princesa: Nicole Cháves

Nicole Cháves Más votada en Redes Sociales: Martina Acosta

Categoría Miss

Miss NetUruguay: Sofía Rovira 👑

Sofía Rovira 👑 Vice: Martina Moreira

Conducción y Grandes Premios

La velada fluyó con total dinamismo bajo la experta conducción y coordinación general de Alvaro Padin, un referente en la producción de este tipo de espectáculos.

Gracias al apoyo de destacadas marcas locales, las flamantes ganadoras se llevaron importantes obsequios y reconocimientos de Bethel Spa, Head Spa, Punto Red, Paola Santos, Sergio Quintana Make Up, Rodelú y NC Joyas, coronando así una noche inolvidable que marca el inicio de un año de grandes proyectos para las nuevas reinas.