Coca-Cola, Endeavor, Ceprodih y Kolping empoderaron a más de 5 mil mujeres en Uruguay con el programa “Emprendemos Juntas”

En línea con su iniciativa global 5by20, de empoderamiento de 5 millones de mujeres para el 2020, la Compañía reforzó su compromiso con el desarrollo del emprendimiento femenino en los 19 departamentos del país

Montevideo, 17 de marzo de 2021. Coca-Cola y Endeavor realizaron hoy el cierre de “Emprendemos Juntas”, que desarrollaron en conjunto con el Centro de la Promoción por la Dignidad Humana (CEPRODIH) y el Instituto Kolping, tras haber superado su meta e impactado a más de 5.000 mujeres en Uruguay.

El programa está enmarcado en la iniciativa global 5by20® que ya superó la meta de capacitar a 5 millones de mujeres en todo el mundo, como parte de su compromiso con el desarrollo económico femenino.

El evento online, en el que se compartió el camino recorrido durante los cuatro años de la iniciativa, contó con la conducción de la periodista Carolina García y la participación especial de la actriz Natalia Oreiro. También estuvieron presentes Silvina Bianco, Gerente Sr. de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola, y Joaquín Morixe, director Ejecutivo de Endeavor.

El programa abarcó a participantes de entre 18 y 70 años de los 19 departamentos, que se encontraban en etapas iniciales de sus proyectos, intraemprendedoras y mujeres con negocios de un año de existencia, dentro de rubros tan diversos como el textil, alimentos y bebidas, diseño y artes visuales. El programa ofreció 750 actividades presenciales y a distancia, más de 84 mil horas de capacitación a cargo de más de 85 mentores y la participación de más de 50 niños en el rincón infantil, orientado a que el cuidado de los hijos no constituya una barrera para las mujeres a la hora de participar en el programa.

“Nos llena de orgullo haber cumplido la meta de llegar a más de 5.000 mujeres en Uruguay. A través de la capacitación buscamos empoderar a las mujeres para que pudieran tener una independencia económica y así lograr un bienestar personal, familiar y comunitario. Hoy celebramos 5.000 historias inspiradoras de mujeres que fueron protagonistas de su propio destino. Y queremos hacerlas visibles para lograr un efecto contagioso positivo y que muchísimas más mujeres se animen a emprender. Estamos convencidos de que promover el empoderamiento femenino es la manera de generar valor y construir un mejor futuro para nuestras comunidades”, expresó Silvina Bianco.

En tanto, Joaquín Morixe sostuvo que “la iniciativa buscó poner en el centro a las emprendedoras, a quienes invitó a pensar en grande, a repensar su modelo de negocios, a crecer, a implementar herramientas y mejorar la gestión de sus emprendimientos y generar impacto en su entorno. Para nosotros fue un programa increíble y muy satisfactorio. Tener la oportunidad de vivir de primera mano la transformación que lograron esta mujeres es un combustible emocional que no se logra en ninguna otra parte”.

Natalia Oreiro, por su parte, habló de algunas barreras de género que aún persisten en el ámbito artístico y emprendedor. “Todavía hay diferencia, por ejemplo, en lo que se le paga a un hombre y a una mujer por un papel protagónico. En todos los ámbitos, no importa cuál, tenemos que conocer nuestros derechos, la educación es fundamental para poder exigirlos”, dijo. Y agregó que “Sería ingenuo creer que todas las personas tienen las mismas oportunidades, porque claramente el lugar en el que nacemos y el entorno condicionan mucho. Pero eso no significa que no se pueda crecer, salir adelante y cumplir sueños. Lo más importante es tener un objetivo, trabajar duro, saber que van a existir muchas piedras en el camino pero intentar no traicionarse a uno mismo y no rendirse”.

De cada diez emprendedoras que manifestaron baja autoconfianza al comenzar la iniciativa, nueve dijeron haber mejorado dicho aspecto luego de su paso por el programa. En tanto, nueve de cada diez participantes incrementaron su seguridad a la hora de administrar sus negocios. El 83% aseguró haber ampliado su red tras su paso por “Emprendemos Juntas” y 8 de cada diez se sintieron muy inspiradas al finalizar.

Las 5.000 mujeres empoderadas en Uruguay forman parte de las más de 400 mil mujeres distribuidoras, minoristas, recicladoras, productoras, agricultoras, proveedoras y artesanas beneficiadas por 5by20 en toda América Latina de la mano de Coca-Cola y de diferentes organizaciones de la sociedad civil para generar un impacto positivo y relevante en las comunidades.