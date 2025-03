Un nuevo desfile en un clásico del verano de Punta del Este, como lo es el gran ciclo del Fashionably 2025 by Flavia Pintos, con importantes y reconocidas marcas, y la presencia de las mejores modelos de nuestro país.

Las modelos desfilaron en un entorno totalmente paradisíaco y exclusivo barrio privado Laguna de los Cisnes.

En ésta oportunidad se presentó la nueva colección de ELHA, con diseños realmente increíbles.

«Mi nombre es Margarita Mesa soy Arquitecta, soy la creadora de Elha. Elha es una marca de carteras y accesorios confeccionados en cuero, que surge a partir de una bolso que realicé para uso personal, era un bolso muy funcional, con unos lindos herrajes metálicos y un buen cuero, combinado distintos colores y texturas. A partir de ahí me comenzaron a encargar otros bolsos similares y decidí comprar las máquinas y crear una marca. El foco de la marca está puesto principalmente en el diseño, me gusta combinar distintas texturas y distintos colores, el diseño y lo que se comunica visualmente a través de éste es algo que me apasiona y forma parte de mi día a día debido a mi profesión. También quería que fuesen bolsos versátiles que pudieran cambiar su imagen de acuerdo a los diferentes usos, esto se logra gracias a herrajes que permiten optar por correas distintas según nuestro atuendo o las distintas actividades que realicemos; puede ser un bolso de un color neutro pero que con unas correas animal print se transforme en un bolso ideal para usar con un atuendo de noche o con unas correas de cinta de color se transforma en un bolso ideal para usar con jean un fin de semana. Siempre está presente también en la marca el intercambio de opiniones con las clientas, los bolsos se realizan de acuerdo a los parámetros de la marca pero adaptados a las necesidades de cada clienta, se pueden variar los colores y también las medidas, eso es un plus de la marca y es lo que la nutre cada día.

Eligiendo un bolso Elha las clientas van a tener una pieza de diseño única y exclusiva, realizada artesanalmente y de acuerdo a las necesidades de cada una, porque nosotras en nuestros bolsos y carteras llevamos cada día parte de nuestra vida! Te esperamos en Instagram: @ Elha.uy«

Peinados

Rosita Paiva

Make up

Walkiria Mielech

Satff Modelos Valentino Bookings

Fotos

Fernando Bicudo

Traslado

SENA transporte y Turismo 099692218