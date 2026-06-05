TRINIDAD, FLORES – La ciudad de Trinidad se prepara para recibir uno de los eventos de moda y cultura más destacados del año. Este 5 de junio, a las 19:30 horas, el histórico Teatro Sala Larrañaga será el escenario de la gran final del certamen Miss América Latina Uruguay 2026. La gala contará con la presencia estelar de Leticia Borges, actual Miss América Latina del Mundo 2025, quien visita Uruguay por primera vez en su primer viaje oficial internacional.

El evento, que cuenta con el apoyo fundamental de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Flores, es organizado por Paola Molina Producciones, una firma con amplia trayectoria en el posicionamiento de la belleza y el talento uruguayo en escenarios internacionales.

«La corona no cambió quién soy»

A pesar de haber hecho historia al devolver la corona mundial a Brasil después de más de una década, Leticia Borges destaca que su esencia permanece intacta.

«La mujer detrás de la corona es exactamente la misma mujer que la lleva. Sigo siendo una persona sencilla, amorosa y muy cercana a los demás», confesó la soberana durante su estadía en Montevideo. Borges enfatizó su deseo de que el público uruguayo conozca su lado más humano: «Mi deseo sincero es ayudar e inspirar a quienes me rodean».

Un escenario de gala en Trinidad

Ocho finalistas representantes de diversos departamentos del país competirán por la corona nacional en una noche que promete glamour, cultura y proyección internacional. La elección de la Sala Larrañaga como sede refuerza el vínculo del certamen con la identidad cultural local.

«Siento una gran responsabilidad de representar con orgullo a las mujeres latinoamericanas, mostrando nuestra fuerza y nuestra capacidad de superar desafíos», señaló Borges, quien además envió un mensaje de aliento a las participantes: «Nunca renuncien a sus sueños. El camino no siempre es fácil, pero con perseverancia, disciplina y confianza en una misma, todo es posible».

Legado y propósito social

Para Leticia, su mayor legado es demostrar que los sueños tienen el poder de cambiar historias personales y colectivas. Durante la gala en Trinidad, se reafirmará este compromiso mediante el apoyo a proyectos sociales que buscan ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La organización de Paola Molina Producciones invita a toda la comunidad a ser parte de esta noche mágica en el corazón de Flores, donde la elegancia se une a un propósito social transformador.

Detalles del Evento:

Evento: Gran Final Miss América Latina Uruguay 2026.

Gran Final Miss América Latina Uruguay 2026. Fecha: 5 de Junio de 2026.

5 de Junio de 2026. Lugar: Teatro Sala Larrañaga, Trinidad, Flores.

Teatro Sala Larrañaga, Trinidad, Flores. Hora: 19:30 hs.

19:30 hs. Organiza: Paola Molina Producciones.

Paola Molina Producciones. Apoya: Dirección de Cultura – Intendencia de Flores.

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Fotos: Richard Sosa