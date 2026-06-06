Bajo la impecable producción de Paola Molina Producciones, la ciudad de Trinidad se vistió de gala para recibir uno de los eventos de moda y cultura más destacados del año. El histórico Teatro Sala Larrañaga fue el escenario de una noche inolvidable donde Carolina Moreira se consagró como la nueva Miss América Latina Uruguay 2026. Con este triunfo, la soberana asegura su lugar en la prestigiosa competencia internacional que se celebrará en las paradisíacas playas de Punta Cana, República Dominicana.

La excelencia de Paola Molina Producciones

El éxito de la velada fue el resultado del trabajo de Paola Molina Producciones, una firma con amplia y reconocida trayectoria en el posicionamiento de la belleza y el talento uruguayo en los escenarios más exigentes del mundo. Con el apoyo fundamental de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Flores, la organización logró un evento de estándares internacionales que reafirma el prestigio de su sello en la industria de la moda y los certámenes de belleza.

Una soberana mundial en suelo uruguayo

La gala contó con la presencia estelar de Leticia Borges, actual Miss América Latina del Mundo 2025, quien visitó Uruguay en su primer viaje oficial internacional. Borges, quien hizo historia al devolver la corona mundial a Brasil después de más de una década, destacó que su esencia permanece intacta: «La mujer detrás de la corona es exactamente la misma mujer que la lleva. Sigo siendo una persona sencilla, amorosa y muy cercana a los demás», confesó, enfatizando su deseo de inspirar a otros a través de su lado más humano.

Cuadro de Honor y Proyección Internacional

Tras una competencia de alto nivel, el jurado definió a las finalistas de la noche:

Miss América Latina Uruguay 2026: Carolina Moreira.

Carolina Moreira. Vice Miss Latina Uruguay 2026: Brunella Chevalier.

Brunella Chevalier. Primera Finalista: Antonela Pereira.

Antonela Pereira. Segunda Finalista: Cinthia González.

Rumbo al Caribe: El desafío en Punta Cana

El camino para Carolina Moreira apenas comienza. De la mano de la experiencia de Paola Molina, la flamante reina nacional viajará al exclusivo Occidental Caribe Resort en Punta Cana para participar en la gran final mundial el 11 de octubre de 2026. Allí, convivirá durante una semana con delegadas de todo el mundo en una plataforma que premia la cultura, la inteligencia y el compromiso social.

Legado y propósito social

Durante la velada en Trinidad, se reafirmó el compromiso del certamen con las causas sociales. La elección de la Sala Larrañaga como sede no solo reforzó la identidad cultural local, sino que sirvió de marco para un evento donde la elegancia se unió a un propósito transformador, demostrando que, bajo el liderazgo de organizaciones comprometidas, los sueños tienen el poder de cambiar historias personales y colectivas.